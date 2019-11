Un messaggio per la provincia di Trapani da Liliana Segre: "Grazie, e ..."

La mobilitazione in provincia di Trapani come atto di solidarietà nei confronti della senatrice Liliana Segre è stata recepita da tantissimi Comuni della provincia, associazioni, testate giornalistiche, cittadini, sindacati, parlamentari.

Qualche giorno fa fa alla Segre, 89 anni, sopravvissuta all’Olocausto, venne assegnata la scorta per i messaggi di violenza e di minaccia di cui è stata oggetto.

Valentina Villabuona dell’associazione Punto Dritto ha messo in moto la macchina e ha ricevuto una serie di adesioni (20 Comuni della provincia di Trapani) e nel giro di pochi giorni ne è nata una mozione per conferire la cittadinanza onoraria alla Segre.

E’ una battaglia di civiltà e di umanità che non sposa nessuna bandiera se non quella del buon senso.

La Segre ha avuto immediata notizia di quanto sta accadendo in questa parte estrema di Sicilia e ha manifestato il suo affetto con una breve lettera ma intensa, carica di valori:

“Saluto e ringrazio tutte le persone e le istituzioni che hanno raccolto l’appello di solidarietà promosso dall’Associazione “Punto Dritto” della provincia di Trapani. È questo un periodo difficile per la nostra democrazia, per la nostra società civile, per il clima che si respira e per i pericoli che incombono. Personalmente farò sempre il dovere di cittadina, di senatrice, di testimone ma la solidarietà di uomini, donne, istituzioni è indispensabile perché indice di un tessuto morale e civile del Paese per fortuna ancora integro. Democratico, costituzionale, antifascista”.