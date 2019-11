Asili nido gratis da Gennaio 2020

12/11/2019 16:52:00

Il rafforzamento del bonus asilo nido previsto dall'ultima Manovra scatterà dal primo gennaio 2020. Lo ha chiarito il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione al Senato sulla Manovra.

La misura - ha detto - consentirà "la sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane, importante anche dal punto di vista del sostegno all'occupazione femminile.

Si parlava della misura da settembre" ma scatterà "già dal primo gennaio". L'intervento prevede un incremento del sostegno da 1500 a 3000 euro annui per i nuclei con Isee sotto i 25 mila euro e un incremento da 1500 a 2500 per quelli da25 mila a 40 mila.

"Manovra migliorabile salvaguardando gli obiettivi"

Il ministro ha aperto quindi a nuove modifiche al testo della Legge di Bilancio. "Il governo ha grande rispetto e disponibilità al dialogo e al confronto, penso e auspico che il lavoro parlamentare possa migliorare ulteriormente la manovra salvaguardando l'impianto e gli obiettivi", ha detto.

"Con il calo dello spread risparmi da 38,5 miliardi"

Gualtieri nel suo intervento ha ricordato come il calo dello spread a cui avrebbe contribuito l'azione del governo porterà sensibili risparmi per le casse pubbliche. Grazie al calo dello spread - ha detto - ci sarà "un risparmio di 2,7 miliardi per l'anno in corso, che si può considerare ormai acquisito e di 6,7 miliardi nel 2020". Nel quadriennio 2019-2022 l'Italia può conseguire "un dividendo di credibilità di circa 38,5 miliardi".