Giovanni Allevi in tour in Sicilia per Natale. Tappa a Marsala il 21 dicembre

26/11/2019 20:00:00

Torna ad incantare dal vivo il maestro Giovanni Allevi, compositore filosofo, pianista e direttore d’orchestra, che con “Hope Christmas Tour 2019” - un nuovo progetto musicale legato alla magia del Natale - sarà l’indiscusso protagonista dei concerti in Sicilia nel mese di dicembre. Il maestro Allevi ha deciso di mettere il Natale in musica e regalare le sue melodie ai fan di Catania, Marsala e Palermo. Il suo inconfondibile pianoforte sarà circondato da una grandiosa formazione composta dal Coro dell’Opera di Parma, dall’Orchestra

Sinfonica Italiana e dal Coro dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano. Musica e voci quindi per un viaggio sonoro intenso, a partire dai grandi capolavori della storia per coro e orchestra fino agli emozionanti inediti del Maestro Giovanni Allevi, per trascorrere ‘in musica’ la gioia e l’incanto delle feste natalizie. Il maestro Allevi sarà al teatro Metropolitan di Catania giovedì 19 dicembre, al teatro Impero di Marsala venerdì 20 dicembre e al teatro Golden di Palermo sabato 21 dicembre. Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.

Hope Christmas Tour 2019 è il tour natalizio che prevede l’esecuzione di alcune tra le più famose melodie del Natale, in una originale rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso Giovanni Allevi per l’occasione. Una continua festa che divertirà e scalderà il cuore del pubblico siciliano, grazie anche all’interpretazione, unica, personale e romantica che il maestro Allevi è in grado di assegnare ad ogni canzone che eseguirà. Il pianista con i suoi inconfondibili capelli ricci, considerato da sempre l’enfantterrible della musica classica contemporanea, torna sulle scene per regalare calore e sogni natalizi ai suoi fan