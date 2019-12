Tenetevi forte: domani in Sicilia Santa Lucia porta tempesta

12/12/2019 21:46:00

Domani c'è da tenersi forte. In Sicilia sono previsti forti venti di tempesta.

La causa - spiega il sito Wheather Sicily - è da attribuire alla formazione di una depressione d’origine polare in collocamento sul Mar Adriatico.

Le raffiche raggiungeranno carattere fino a tempesta, superando localmente i 100 km/h tra la serata d venerdì e la notte di sabato 14 dicembre 2019.

Un nuovo più sensibile peggioramento delle condizioni meteo attende dunque la Sicilia per la giornata di Santa Lucia. La perturbazione in arrivo dal nord Atlantico si accompagna alla formazione e approfondimento di una circolazione di bassa pressione sul medio Adriatico. Dopo il primo peggioramento di giovedì, un secondo sistema nuvoloso arriverà venerdì portando delle precipitazioni sparse anche sotto forma di acquazzone o temporale. I fenomeni dai settori centro occidentali si stenderanno a quelli orientali. Sui monti sono attese delle nevicate ma a quote medio alte.

VENTI FORTI O MOLTO FORTI, MAREGGIATE - Il maltempo però rincarerà la dose dalla serata. Alle precipitazioni irregolari, anche sotto forma di acquazzone, ci sarà il vento forte che dapprima soffierà da Libeccio e Ponente poi ruoterà da Maestrale con raffiche anche di 80-100km/h. Ma raffiche superiori e tempestose non sono da escludersi stante le rapide variazioni di pressione. I mari conseguenza saranno tutti in burrasca e non si escludono intense mareggiate sui tratti esposti.