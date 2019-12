Miceli: “Tante adesioni a Fratelli d'Italia. A Marsala vinceremo, presto il candidato”

12/12/2019 06:00:00

Maurizio Miceli, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, che aria tira nel partito?

L’aria è fresca. Abbiamo fatto una manifestazione sabato, c’era un parterre di grande rispetto, da Salvatore Ombra al direttore generale dell’ASP, Fabio Damiani, Giovanni De Santis, poi c’era il presidente della camera penale di Trapani. Una grande e partecipata manifestazione, eravamo al cinema Royal e c’erano tante persone.

Quali sono i progetti di Fratelli d’Italia?

Abbiamo recepito i progressi fatti e anche le criticità. Damiani ci ha spiegato come vengono fatti i bandi ma non si presentano i medici, il dato allarmante è che ci sono milioni di euro che non vengono evasi perché mancano gli amministrativi che redigono i progetti. Non ci dimentichiamo poi degli ospedali di Castelvetrano e di Pantelleria che ha un ottimo direttore sanitario.

Questa manifestazione ha visto anche la partecipazione di cittadini?

Assolutamente si, era un convegno aperto a tutti e i cittadini dovevano presentare le criticità dei territori. E’ intervenuto Salvatore Tallarita, di Misiliscemi, che ha evidenziato lo stato di abbandono di quella zona.

Quante adesioni ci sono?

Le adesioni già compiute sono tante dai consiglieri comunali di Custonaci e di Erice.

C’è Alessandro Manuguerra con voi?

No, è stato sospeso dal partito dopo la notifica del 415 ter. Noi confidiamo che la magistratura faccia il suo corso e che il ragazzo venga scagionato da qualsiasi accusa anche perché grazie alle sue denunce ad Erice si è scoperto tutto.

E’ stato sospeso per la gravità del reato di cui è accusato, di aver comprato voti dai mafiosi?

E’ stato sospeso perché noi come partito su queste tematiche siamo rigidi.

Su Castellammare c’è qualcuno?

C’è Laura Ancona e c’è il consigliere Giovanni D’Aguanno.

Parliamo di amministrative Marsala. Avete le idee chiare su come presentarvi alle elezioni?

Fratelli d’Italia in provincia di Trapani nasce a novembre, stiamo lavorando. Abbiamo un segretario cittadino, Massimo Domingo, che si sbraccia, abbiamo Francesco Perri, presidente del circolo.

L’alleanza è compatta?

Il centrodestra andrà unito, seguiremo la composizione regionale e saremo vincenti. Avremo un programma credibile e discontinuo a questa amministrazione fallimentare, ci sarà una persona competente.

Quali sono i punti strategici?

Il porto di Marsala, che porta attrazione, che porta economia. Lo stesso tema vale per l’aeroporto. Il nostro assessore regionale, Manlio Messina, sta facendo moltissimo per il turismo.

Siete messi bene come classe dirigente regionale?

Noi abbiamo l’ambizione e il dovere di avere una classe dirigente giovane ma attrezzata. Carolina Varchi si è molto interessata al porto.

Chi sono i segretari regionali?

Per la Sicilia orientale c’è Salvo Pogliese, per la parte occidentale c’è Giampiero Cannella.

Una data in cui metterete sul piatto il nome del candidato sindaco di Marsala?

A stretto giro faremo una conferenza stampa, prima di Natale, dove presenteremo il programma e subito dopo faremo il nome del candidato sindaco.