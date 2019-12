A Trapani ed Erice il 21 e 22 dicembre il primo ritrovo delle Scuderie Ferrari Club

15/12/2019 00:00:00

Il 21 e il 22 dicembre un grande evento sta per arrivare a Trapani. In città il primo ritrovo delle Scuderie Ferrari Club di tutta la Sicilia.

Un’ iniziativa che ha anche l’obiettivo di promuovere i luoghi più suggestivi del nostro territorio. Un itinerario che porterà le vetture in giro per le vie cittadine, alle Saline di Trapani e Paceco e ad Erice. Il percorso sprigionerà una straordinaria carica di fascino per i partecipanti, grazie alle sue peculiarità naturalistiche e culturali.

Si farà tappa in alcune aziende agroalimentari e vitivinicole e si degusteranno prodotti tipici del territorio. Sarà inoltre possibile ammirare le Rosse Ferrari a Piazza Vittorio Emanuele, luogo scelto per l’esposizione. La piazza, per l’occasione, si trasformerà in un vero e proprio village con spettacoli e intrattenimento con la conduzione della speaker radiofonica Claudia Parrinello.

L’evento è organizzato dalla Scuderia Ferrari Club di Trapani presieduta da Carmelo Martinico, con il patrocinio del Comune di Trapani, di Erice, di Paceco, aziende e partner locali. Si potranno ammirare diverse Ferrari sia storiche che di recente costruzione. Continua a leggere qui...