Marsala, Carabinieri: arriva il sottotenente Lorenzo Longo. Ecco il suo ruolo

09/01/2020 22:56:00

Il sottotenente Lorenzo Longo ha preso servizio presso la Compagnia dei carabinieri di Marsala. Gli è stato assegnato il comando della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile. Longo, 50 anni e pugliese, è un ufficiale di punta, un investigatore di alto livello e con un bagaglio professionale vasto e di alta professionalità. Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nell’anno 1988.

Ha prestato servizio costantemente in Sicilia tra Sciacca ed Agrigento ricoprendo diversi ruoli sia nei Reparti Territoriali come la Stazione Carabinieri di Sciacca quale Comandante, sia in Reparti come la Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale di Sciacca ed il Nucleo Investigativo di Agrigento.

Il sottotenente Lorenzo Longo è uno dei tre ufficiali destinati al Comando provinciale carabinieri di Trapani, dopo il completamento del 3° corso interno per Ufficiali Comandanti, svoltosi nella Scuola Ufficiali di Roma nei mesi di novembre e dicembre. Prima di assumere il nuovo importante ruolo, ha prestato il giuramento nelle mani del Generale di Divisione Giovanni Cataldo, Comandante dalle Legione Carabinieri Sicilia.