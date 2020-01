Meteo Trapani. Continua il bel tempo. Oggi e domani sole

15/01/2020 06:20:00

Giornate quasi primaverili in provincia di Trapani, con sole splendente, venti deboli, e mare da cartolina. Continua il bel tempo anche oggi e domani, la temperatura massima sarà intorno ai 16 gradi. Un gennaio niente male, quindi, almeno al momento, dalle nostre parti. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo.

mercoledì, 15 gennaio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

giovedì, 16 gennaio: Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.