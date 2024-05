Arriva il caldo in Sicilia. Ma domani piove

17/05/2024 08:19:00

Il gran caldo è arrivato in Sicilia. Nel fine settimana si toccheranno picchi di 37 gradi. Già da oggi, venerdì 17 maggio, le temperature sono abbastanza alte per il periodo.

Ma il meteo in Sicilia questo fine settimana non sarà poi così stabile. Perchè, domani, sabato 18 maggio, nelle province di Trapani, Palermo, Agrigento Caltanissetta sono previste piogge, per poi tornare il sole.

Ecco le previsioni in provincia di Trapani.

Venerdì 17 Maggio: giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, min 16°C, max 25°C. In particolare avremo ampio soleggiamento al mattino e al pomeriggio, nuvolosità innocua alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 25°C, la minima di 16°C alle ore 6. I venti saranno moderati da Nord al mattino con intensità di circa 11km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud con intensità di circa 9km/h, alla sera moderati da Sud-Sud-Est con intensità tra 11km/h e 16km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.8, corrispondente a 1039W/mq.

Sabato 18 Maggio: giornata caratterizzata da rovesci temporaleschi e schiarite, min 20°C, max 27°C. In particolare avremo fenomeni a carattere di rovescio o temporale al mattino, piovaschi intermittenti al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 18 e sarà di 27°C, la minima di 20°C alle ore 3, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 3960m alle ore 10 e la quota neve minima sarà 3730m alle ore 11. I venti saranno al mattino forti provenienti da Sud-Sud-Est con intensità compresa tra 30 e 38km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Sud-Sud-Est con intensità tra 24km/h e 33km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 17 con un valore UV di 3.3, corrispondente a 600W/mq.

Domenica 19 Maggio: generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima 20°C, massima 27°C. Nel dettaglio: cielo sereno al mattino, nubi sparse al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 27°C, la minima di 20°C alle ore 5. I venti saranno moderati da Sud-Est al mattino con intensità di circa 11km/h, al pomeriggio moderati da Sud-Sud-Est con intensità tra 13km/h e 19km/h, alla sera deboli provenienti da Est-Nord-Est con intensità di circa 3km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 8.8, corrispondente a 983W/mq.