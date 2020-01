Marsala, sequestrati 350 ricci di mare. Multe per un ambulante e un pescatore

16/01/2020 16:08:00

La Guardia Costiera di Marsala ieri ha sequestrato 350 ricci di mare ad un pescatore che aveva superato il limite di cattura giornaliera. Gli uomini della Capitaneria di Porto di Marsala, diretta dal Tenente di Vascello Carla Picardi, nella stessa giornata hanno sequestrato 10 bicchieri di plastica pieni di uova di ricci e pronti per essere venduti da un ambulante abusivo.

I ricci sequestrati al pescatore, ancora vivi sono stati nuovamente gettati in mare e all'uomo è stata elevata una multa di duemila euro. Al venditore abusivo invece è stata contestata una sanzione amministrativa di 4mila euro.

La recente operazione, che s’inquadra in una mirata e sistematica attività di contrasto alla pesca di frodo ed illecita commercializzazione dei ricci di mare e prodotto ittico in genere, esprime l’attenzione del Corpo per la salvaguardia dell’ambiente marino, la tutela della biodiversità, nonché il controllo della filiera della pesca.

Il limite di cattura giornaliera di ricci di mare per ciascun pescatore sportivo è fissato nel numero di 50 e che acquistare prodotti ittici da venditori non autorizzati implica, oltre a favorire il depauperamento della fauna marina, anche forti rischi per la salute propria e dei propri familiari