Mazara, dimessa la donna intossicata nell'incendio costato la vita al marito e al figlio

18/01/2020 17:00:00

E' stata dimessa dall'ospedale "Abele Ajello" di Mazara del Vallo la donna madre e moglie delle due vittime dell'incendio avvenuto nella villetta di Via Napoli.

Le salme di Vincenzo Monaco di 73 anni e del figlio Livio di 44 anni, si trovano al cimitero comunale di Mazara del Vallo sotto sequestro e secondo alcune indiscrezioni potrebbe esssre efettuara l'autopsia.

La signora che ora si trova a casa di parenti era rimasta intossicata dal fumo, ma le sue condizioni non sono mai state in pericolo di vita. Per precauzione era stata tenuta sotto osservazione anche per lo shock subito a causa della grave perdita.

I Monaco sono originiri di Naro, il paese dell'agrigentino e ancora non si sa se i funerali verranno svolti nel paese di origine o a Mazara del Vallo.