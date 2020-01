Trapani, Comune al lavoro per rimuovere le barriere architettoniche in cittÃ 

18/01/2020 15:19:00

Abbattere le barriere architettoniche per rendere la città più vivibile anche per i disabili. Il Comune di Trapani ha avviato i lavori per la realizzazione di scivoli nei marciapiedi mentre all’interno della villa Margherita è stato aperto un cantiere per adeguare i servizi igienici secondo i parametri di fruibilità per le persone in carrozzina.

Proprio la villa Margherita, principale area a verde della città, unitamente ad altre piazze delle frazioni ed agli spazi esterni delle scuole di competenza comunale, sarà oggetto di interventi per l’installazione di giochi inclusivi, cioè fruibili anche da bambini diversamente abili. Questo obiettivo indicato dal sindaco Tranchida sarà raggiunto grazie alla collaborazione sinergica tra gli uffici guidati dagli assessori Patti , La Porta e Safina che all’unisono hanno dichiarato - “ prima di abbattere le cosiddette barriere architettoniche nella Città abbattiamo le barriere di comunicazione e collaborazione dell’intera macchina organizzativa degli uffici comunali”. Il sindaco dal canto suo prendendo atto dello spirito di collaborazione che anima la sua squadra assessoriale e che sta portando a risultati concreti, come nell’auspicato cambia-mento, ha aggiunto: “ Il nostro impegno a non discriminare è H24, dove H sta per ore e non 40H, dove 40 stava per anni e H per politica handicappata” .