Censurata una vignetta di Sturmtruppen, “Simbolo militare nazista”

19/01/2020 06:00:00

Le forze dell’ordine hanno rimosso uno striscione che raffigurava una vignetta delle Sturmtruppen (nella foto tratta dal portale Bolognabasket), i noti personaggi dei fumetti creati da Bonvi alla fine degli anni ’60.

Il motivo? È un “simbolo militare nazista”.

E’ successo domenica scorsa a San Lazzaro di Savena, nel bolognese, durante una partita di basket del campionato di serie A2 tra la Benedetto XIV e la Bakery Piacenza.

Un gruppo di tifosi della “Benedetto XIV”, increduli, sono stati costretti a ritirare lo striscione che avevano attaccato alla transenna a bordo campo. E, per protesta, l’intera tifoseria della squadra ha staccato tutti gli altri striscioni che aveva esposto.

Una censura che sembra non avere precedenti in nessun’altra parte d’Italia, almeno non in questo secolo.

Stupita la figlia del famoso vignettista, scomparso nel 1995, che sulla sua pagina facebook scrive che chiunque conosca Strumtruppen sa perfettamente che si tratta di un fumetto ispirato al mondo militare che affronta tematiche di follia quotidiana.

“Quello che mi fa più indignare – scrive ancora Sofia Bonvicini - sono le parole che vengono usate per descrivere le immagini: parole pesanti come ‘simbolo-militare-nazista’. Parole che rimandano ad un passato (per molti versi molto presente) fatto di violenza, razzismo e paura. Sentimenti e parole da cui Bonvi, le Sturmtruppen ed io, ci dissociamo fermamente”.

Egidio Morici