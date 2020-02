Prescrizione, gli avvocati siciliani protestano all'inaugurazione dell'anno giudiziario

02/02/2020 19:00:00

L'inaugurazione del nuovo anno giudiziario è stata caratterizzata dalla protesta degli avvocati penalisti contro la riforma della prescrizione proposta dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

A Napoli gli avvocati del Foro partenopeo hanno sfilato in manette, a Milano, non appena l’ex magistrato Piercamillo Davigo ha preso la parola, si sono allontanati dall’aula magna tenendo in mano un volantino raffigurante tre articoli della Costituzione: il 24, quello del diritto di difesa, il 27 sulla responsabilità penale personale e il 111 sul giusto processo. A Messina gli avvocati del Distretto non hanno indossato la toga.

A Catania, durante il discorso del rappresentante del ministero della Giustizia, hanno sventolato i testi del Codice Penale, altri hanno abbandonato il Tribunale svuotando gli edifici. A Siracusa non hanno partecipato né i rappresentanti di Avvocati Liberi né i colleghi del Tribunale di Siracusa. Proteste si sono verificate anche a Palermo.