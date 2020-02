Mafia, Ingroia sulle dichiarazioni di Graviano: "Eravamo noi i magistrati visionari?"

09/02/2020 22:00:00

"Eravamo noi i magistrati visionari?", cosìn l’ex pubblico ministero Antonio Ingroia su Facebook commenta l'udienza del processo “’Ndrangheta stragista” nel corso della quale il boss Giuseppe Graviano, per la prima volta in assoluto, ha risposto alle domande del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo sulle stragi di mafia e tutto il contesto che ruotò attorno a quel periodo. Compresi i presunti rapporti diretti fra il boss e l’ex premier Silvio Berlusconi.

Per Ingroia che ha lavorato ai processi più importanti degli ultimi decenni in Sicilia, fra cui quello all’ex senatore Dell’Utri e quello riguardante la trattativa Stato-mafia, la scelta di Graviano di parlare rappresenta «un momento storico». Questo il suo commento su facebook:

ERAVAMO NOI MAGISTRATI I VISIONARI?

Le dichiarazioni di Giuseppe Graviano che, quando avrà finito il PM Lombardo, interrogherò anche io nelle prossime udienze non sono altro che la conferma di quanto abbiamo già dimostrato nel processo Dell’Utri e poi nel processo Trattativa. Dell’Utri non era altro che l’Ambasciatore di Cosa Nostra alla Corte di Berlusconi per gli investimenti mafiosi prima e per il sostegno politico mafioso poi a Berlusconi-Dell’Utri-Forza Italia. Questi rapporti, dimostrati nel processo Dell’Utri hanno portato alla condanna definitiva di Dell’Utri, dimostrati nel processo Trattativa hanno portato alla condanna di primo grado in quel processo. Eppure, per tutti eravamo solo visionari: i PM che hanno seguito il primo o il secondo processo, come Gozzo e Di Matteo, ed ancor di più chi come me li ha concepiti, avviati e portati avanti tutt’e due, e perfino tutti i Giudici che hanno condannato nei vari gradi di giudizio dei due processi. Dicevano che le prove acquisite non valevano a niente perché Graviano aveva negato tutto. Ed ora che Graviano ha confermato, che diranno? Vergogna, devono solo provare vergogna le Istituzioni di un Paese incapace di fare i conti col proprio passato, incapace di fare Giustizia, incapace dopo tanti anni a rendere piena giustizia alle vittime e ai loro familiari!

