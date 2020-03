Anche a Marsala annullate le processioni del GiovedÃ¬ e VenerdÃ¬ Santo

20/03/2020 12:00:00

Saranno annullate anche le processioni del Giovedì e del Venerdì Santo a Marsala a causa del Coronavirus.

Manca soltanto l'ufficialità, che dovrebbe arrivare a giorni, ma è praticamente certo che Marsala seguirà Trapani nel cancellare i riti religiosi per la Pasqua.

E' un periodo molto triste per i devoti di tutta Italia, che vedranno annullate messe e processioni.

A Marsala, in particolare, è la processione del Giovedì Santo molto sentita per il gran numero di persone che convoglia nelle strade della città per seguire la rappresentazione della Passione di Gesù Cristo. Un rito che salterà a Marsala anche per l'impossibilità di provare le scene da parte degli attori e dei partecipanti visti i divieti imposti per contenere il Coronavirus.



Più spirituale, ma altrettanto sentita, la processione del Venerdì Santo. Su questa si attende qualche giorno, per capire se le restrizioni andranno oltre il tre aprile. Ma in ogni caso, anche se si tratta di un evento più “semplice” da organizzare rispetto alla processione del Giovedì Santo, è praticamente certo che salterà.

Nel recente passato una sola volta è saltata la processione del Giovedì Santo, a Marsala. Qualche anno fa il corteo appena uscito dalla parrocchia di Sant'Anna è stato costretto, dopo poco tempo, a rientrare per un violento temporale che si è abbattuto sulla città. Adesso c'è il Coronavirus.