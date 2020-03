Coronavirus, ecco il modulo per chiedere la sospensione di mutui, finanziamenti, leasing

21/03/2020 12:04:00

Il Decreto Cura Italia ii ha introdotto una serie di misure a sostegno di famiglie e imprese tra cui la possibilità per i mutuatari in difficoltà economica a causa del Coronavirus di sospendere il pagamento delle rate del mutuo per la prima casa.

Cliccate qui per scaricare il modulo.

Per la sospensione delle rate, il Governo ha potenziato il Fondo di solidarietà per i Mutui prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini. Possono richiedere la sospensione del mutuo non solo i lavoratori subordinati e parasubordinati che hanno perso il lavoro, ma anche coloro che, a causa del Coronavirus, hanno subito una sospensione dal lavoro o una riduzione delle ore per un periodo di almeno trenta giorni.

La sospensione è stata estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% in conseguenza alle restrizioni introdotte per arginare la diffusione del Covid-19.

Si può chiedere la sospensione solo dei mutui per l’acquisto della prima casa e per immobili di valore non superiore ai 250.000 euro, senza alcun limite di reddito.

Al termine del periodo di sospensione il finanziamento ripartirà da dove si era bloccato e il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione e il mutuatario dovrà comunque corrispondere alla banca anche la metà degli interessi maturati sulle rate non versate.