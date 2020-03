22/03/2020 12:59:00

Salgono ad otto i contagiati a Salemi. Lo comunica il Sindaco Domenico Venuti. In città la tensione è alta, e si ha la sensazione che i contagiati siano molti di più di quelli effettivi.

Dichiara Venuti: "In merito al decesso di ieri di una persona già affetta da altre patologie, per il quale porgo le condoglianze alla famiglia a nome di tutta la cittadinanza, non abbiamo ancora la conferma del collegamento rispetto al coronavirus: al momento restiamo in attesa dei risultati delle analisi. Vi invito ancora una volta a seguire i canali informativi istituzionali, così come ribadisco l'assoluta necessità di rimanere a casa".

Qui le sue dichiarazioni.