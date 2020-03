I supermercati e il pericolo saccheggio. Tentativi anche a Marsala

27/03/2020 11:13:00

Fa ancora discutere quanto successo ieri a Palermo: alla Lidl di Viale Regione Siciliana una ventina di persone dopo aver fatto la spesa hanno preteso di non pagare sostenendo di non avere soldi, a causa del blocco per il coronavirus. E' dovuta intervenire la polizia per portare la situazione alla calma.

I supermercati adesso temono che gli episodi si possano ripetere. E' per questo che stanno aumentando i servizi di vigilanza. E la paura arriva anche a Marsala. Nella notte, infatti, come si vede dalla foto, qualcuno ha tentato di entrare al Penny Market di Via Salemi, rompendo la porta di ingresso. Scattato l'allarme, i ladri si sono dati alla fuga.

Gesto isolato? La sensazione è che, se non arrivano provvedimenti urgenti, i problemi di salute pubblica legati al coronavirus possano presto sfociare in problemi di ordine pubblico...