Coronavirus, l'avviso del Ministero dell'Interno che invita i cittadini a lasciare casa

30/03/2020 10:50:00

Un falso avviso del Ministero dell'Interno invita i cittadini a lasciare il condominio se non residente o se in una abitazione ospitante se non per: “gravi motivi di necessità quali malattia, assistenza agli anziani comprovata da certificazione medica, motivi inderogabili di lavoro che rientrino nella relativa categoria Ateco” e rientrare nel loro domicilio di residenza.

Tutto ciò si sta verificando da qualche giorno in diverse parti d'Italia, con molti cittadini che si sono trovati l'avviso attaccato sul portoncino di casa.

L'avviso continua così: “Le Autorità svolgeranno controlli, si prega alla richiesta di mostrare documento di identità e specificato indirizzo di residenza e documento di locazione/contratto di affitto e altri documenti che comprovino la presenza in domicilio differente dal proprio di residenza per gravi motivi di necessità; tutte le presenze non giustificate verranno denunciate”.

Il ministero dell'Interno non ha mai emanato questo tipo di avviso. E' opera di truffatori e di sciacalaggio che va denunciata alle forze dell'ordine.