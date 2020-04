Il Covid nel Trapanese. Contagi stabili, in arrivo nuovi posti letto

02/04/2020 06:00:00

Si mantengono stabili i contagi in provincia di Trapani, ma c’è la seconda vittima del Covid 19.

Si tratta di un uomo di 94 anni di Trapani, morto in seguito alle complicanze dovute al virus. Sono 71 gli attuali positivi in provincia. Nel frattempo l’Asp annuncia che saranno attivati 35 posti di Terapia Intensiva dedicati a pazienti Covid-19 e ha provveduto anche all'acquisto di 31 ventilatori di rianimazione. Per la gestione dell’emergenza il direttore dell'Unità Operativa Complessa Pneumologia del presidio ospedaliero di Trapani, Gaspare Marino, è stato nominato Commissario Aziendale per l'emergenza Coronavirus - Area Clinica. Ecco le principali notizie sul fronte Covid-19 in provincia di Trapani.



I DATI

Ecco la mappa aggiornata del contagio da coronavirus in provincia di Trapani, secondi i dati forniti dall'Asp.

Totale positivi 71 così distribuiti



Alcamo 13 ; C/Vetrano 5; Erice 2; Valderice 6; Marsala 7; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 20; Trapani 8; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1



Ricoverati 25

Trapani 12: Terapia Intensiva 2/Covid 10

Marsala 13: Terapia Intensiva 2/ Terapia Sub Intensiva 3/ Covid 8

Decessi 2

Totale tamponi effettuati 1370



“PRESTO 35 POSTI DI TERAPIA INTENSIVA”

Saranno attivati al più presto 35 posti di Terapia Intensiva dedicati a pazienti Covid-19. Lo ha deciso la direzione strategica dell'Azienda sanitaria locale di Trapani, che ha già provveduto anche all'acquisto di 31 ventilatori di rianimazione, in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus, che ha reso necessario un piano regionale di implementazione dei posti letto di terapia intensiva.



La direzione strategica dell'Asp, inoltre, ha nominato il direttore dell'Unità Operativa Complessa Anestesia del presidio ospedaliero di Trapani, Antonio Cacciapuoti, Commissario Aziendale per l'emergenza Coronavirus Terapia Intensiva.

Cacciapuoti sta già predisponendo un piano urgente per l'attivazione dei nuovi posti di terapia intensiva, la distribuzione delle tecnologie acquistate, la dislocazione del personale.



UN COMMISSARIO PER L’EMERGENZA COVID

La direzione strategica dell'Asp ha nominato il direttore dell'Unità Operativa Complessa Pneumologia del presidio ospedaliero di Trapani, Gaspare Marino, Commissario Aziendale per l'emergenza Coronavirus - Area Clinica.



La nomina si inserisce in un più ampio programma della direzione dell'Asp di Trapani, finalizzato alla razionalizzazione e alla gestione dell'emergenza da coronavirus, con particolare riferimento all'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla rifunzionalizzazione dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala in Covid Hospital.

A Marino il compito prioritario di pianificare e organizzare il trasferimento delle attività di pneumologia del P.O. di Trapani al P.O. di Marsala.

MANCANO I REAGENTI AI TAMPONI

Anche a Trapani, come ad Agrigento e Caltanissetta inIziano a scarseggiare i reagenti per i tamponi. In Sicilia c'è il problema della mancanza dei reagenti per poter effettuare i tamponi e verificare dunque la possibile positività al coronavirus. Il problema ha già messo in crisi la Sicilia orientale, dove si sono registrati fino a questo momento molti più casi. Ma la situazione è ora comune anche in altre province come, Agrigento, Trapani e Caltanissetta dove stanno per terminare i reagenti.

Si rischia di rallentare la capacità di individuare i nuovi casi di contagio. E rischia anche di essere vanificato lo sforzo di moltiplicare i controlli estendendoli a quanti, anche asintomatici, sono rientrati dalle altre regioni a partire dal 14 marzo.