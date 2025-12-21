 Asp di Trapani accanto ai più fragili con Budget di Salute

21/12/2025 00:02:00

Sono 73 attualmente le persone inserite in un percorso di Budget di Salute da parte del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP Trapani. L’ultimo bando, appena concluso, prevede 133 nuovi piani terapeutici individualizzati: i servizi del DSM stanno valutando 258 proposte operative presentate dagli enti del terzo settore iscritti all’albo, con avvio delle attività previsto tra febbraio e marzo 2026 e un costo medio annuo per ciascun progetto compreso tra 9.500 e 10.500 euro.

Sono alcuni dei dati presentati al museo regionale Agostino Pepoli di Trapani, durante l'evento “Quando la cura diventa cultura”, alla presenza del commissario straordinario dell'ASP Sabrina Pulvirenti, del vescovo della diocesi Pietro Maria Fragnelli, dei sindaci di Trapani e di Erice Giacomo Tranchida e Daniela Toscano, del presidente dell'Ordine dei medici Mangiapane, del direttore amministrativo aziendale Danilo Palazzolo, e del direttore del DSM Gaetano Vivona.

Sono stati illustrati un libro e un calendario, frutto dei pazienti dei progetti di "Budget di Salute" in un percorso di cura che esce dai luoghi tradizionali della sanità e diventa narrazione, immagini, bellezza condivisa. Due progetti culturali nati all’interno di percorsi terapeutico–riabilitativi che raccontano come la fragilità, se sostenuta da una rete integrata di risorse, possa trasformarsi in creatività, partecipazione e nuova cittadinanza.

Il primo progetto presentato è stato è il volume “Trapani la città di tesori nascosti”, frutto del lavoro congiunto tra un utente e un esperto, che hanno intrecciato competenze, vissuti e sguardi per restituire alla comunità una lettura originale del patrimonio artistico cittadino. Il secondo è il calendario “Dott Art” 2026, da parete e da scrivania, ideato da un altro utente con il supporto di un esperto: le tavole sono arricchite dai ritratti degli operatori del Centro di Salute Mentale di Trapani che accompagnano quotidianamente il suo percorso di crescita.



Queste esperienze rappresentano in modo concreto i principi del Budget di Salute: non un semplice sostegno economico, ma uno strumento di presa in carico personalizzata che integra risorse sanitarie, sociali, familiari e della comunità per costruire progetti di vita e non solo di cura.



Dal 2023 al 2024 il DSM di Trapani ha coinvolto complessivamente 149 persone in percorsi personalizzati (52 nel 2023 e 97 nel 2024). Nel 2024 il tasso di abbandono o rinuncia si è dimezzato, passando dal 52% del 2023 al 26,8%, dato che segnala un affinamento delle strategie di presa in carico e di costruzione condivisa dei progetti.​

Con queste iniziative il Dipartimento di Salute Mentale di Trapani conferma la scelta di superare modelli centrati esclusivamente sulla prestazione o sulla residenzialità, a favore di un welfare di comunità in cui la salute mentale dialoga con la cultura, il terzo settore e le istituzioni locali. Il libro e il calendario diventano così il simbolo di un approccio che mette al centro dignità, creatività e partecipazione delle persone fragili, riconoscendole non solo come destinatarie di cura, ma come protagoniste di percorsi di rinascita che arricchiscono l’intera comunità.



