Coronavirus, Sicindustria chiede lo stato di crisi per il comparto del turismo

14/04/2020 22:00:00

Il turismo in Sicilia è uno dei comparti al tracollo e Sicindustria Trapani chiede lo stato di crisi. Secondo Sicindustria è necessario un intervento deciso del governo regionale che si appresta a varare il testo della legge finanziaria per iautare il comparto turistico che soffre e soffirà per molto tempo ancora a causa della pandemia di coronavirus.

“È necessario – afferma il presidente di Sicindustria Trapani, Gregory Bongiorno – fare scelte immediate e mobilitare cospicue risorse. Viceversa, con il blocco dell’offerta e il crollo totale della domanda c’è il rischio molto concreto di assistere a una moria d’imprese nel giro di pochissimo tempo. In Sicilia il turismo rappresenta un comparto essenziale e irrinunciabile dell’economia”.

Sicindustria chiede delle misure finalizzate a promuovere la Sicilia come destinazione turistica; tutele specifiche destinati agli operatori del settore per il post Covid19, considerata la lunga e lentissima fase di ripresa; e misure ad hoc per gli scali siciliani che, soprattutto per quanto riguarda quelli minori, rischiano di pagare un prezzo altissimo alla crisi da virus.