Dal dissalatore alle dighe, all'aeroporto. Ecco tutte le opere finanziate col Fsc in provincia di Trapani

29/05/2024 06:00:00

Scuole, strade, aeroporto. Poca roba per Marsala, interventi nelle dighe, e ci sono anche i soldi per il dissalatore di Trapani.



Sono gli interventi e i lavori pubblici finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione. Alla Sicilia sono stati assegnati 6,8 miliardi di euro. Nei giorni scorsi c’è stata la firma congiunta della premier Meloni, del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Si tratta di una quota dei 32,4 miliardi dell’Fsc 2021-2027 imputati programmaticamente alle Regioni e Province autonome.

Tra gli interventi che riguardano in provincia di Trapani spiccano quelli per l’ammodernamento dell’aeroporto di Trapani Birgi, c’è anche la sistemazione del dissalatore (anche se per molti è troppo dispendioso e inutile per far fronte all’emergenza siccità). Poi interventi nelle strade provinciali, nelle scuole, e per contrastare il dissesto idrogeologico. In totale sono 160 milioni di euro di interventi.

Ci sono stati malumori per l'assenza nel listone degli interventi di urbanizzazione a Villa Rosina, frazione di Trapani, che i residenti aspettano da anni. Su questo è intervenuto il deputato regionale Giuseppe Bica spiegando che "i fondi FSC destinati alla riqualificazione urbana, tra cui rientra il progetto di Villa Rosina, sono previsti nell’elenco degli interventi programmati alla voce “Bando pubblico per la riqualificazione urbana dei centri abitati della Regione Siciliana”, per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro. Voglio rassicurare che il governo regionale è fermamente intenzionato a mantenere gli impegni presi per la realizzazione di questa opera di grande valore sociale per la Città di Trapani. Confido che quando il finanziamento sarà definitivamente approvato, i lettori terranno conto di queste mie dichiarazioni e valuteranno con obiettività l'operato di chi oggi alimenta allarmismi e polemiche”.

Ecco l’elenco degli interventi finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione in provincia di Trapani.

Nei Comuni - A Marsala arrivano 980 mila euro per il recupero funzionale dell’immobile comunale sito in contrada Bosco. Per 230 mila euro sono finanziati i lavori di pulizia del canale di scolo e delle fasce a ridosso di un tratto di fiume Sossio

A Misiliscemi è prevista la realizzazione di una cassa di espansione lungo l'alveo del torrente Verderame: 7.835.000,00

A Valderice 430 mila euro per il progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione, ampliamento ed implementazione servizi socio assistenziali: 430.000

L’intervento più importante è quello che riguarda la messa in sicurezza del porto di Bonagia: 34 milioni di euro.

A Pantelleria non meglio specificati lavori di ristrutturazione, ampliamento ed implementazione: 2.999.924,84 euro. Prevista anche riqualificazione dell'area dell'ex baraccopoli di Rampinzeri, nel Belice: 1.979.366,07

A Mazara del Vallo un milione di euro per il progetto di ristrutturazione del Palazzo di Citta’ e intervento di riqualificazione urbana in piazza della Repubblica.

A San Vito lo Capo: lavori di sistemazione dell'ultimo tratto della via Faro, 370.000 euro, e

progetto per il completamento dell'arredo urbano, riqualificazione ambientale del lungomare e sistemazione della villa dell'ex Albergo Diurno: 607.000.

Gli interventi contro il dissesto idrogeologico - 5,3 milioni di euro per le opere di ripristino della sezione idraulica e ricostruzione delle sponde del Fiume Belice.

A Pantelleria 400 mila euro per il consolidamento della strada comunale denominata vicolo delle Querce.

Dissalatore, dighe e reti irrigue - Sul fronte idrico ci sono degli interventi che dovrebbero tamponare la dispersione e ammodernare le reti irrigue. Sono fondi che vanno al Consorzio di bonifica, principalmente.

C’è la manutenzione straordinaria della rete irrigua nella conca del Fiume Delia della Diiga Trinita, 2° stralcio: 12.801.651,40 euro. Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione del comprensorio irriguo Trinità sul fiume Delia: 3.887.654,71 euro. Ammodernamento sistemi telecomando e telecontrollo per il risparmio idrico, Paceco I e II stralcio: 7.716.088,73 euro

Nei fondi Fsc ci sono anche 32 milioni di euro per la rifunzionalizzazione/revamping dell’impianto di dissalazione di Trapani per una potenzialità di 200 l/sec.



Reti fognarie - A Castellammare del Golfo è prevista la realizzazione del sistema fognario del centro abitato della frazione di Scopello e zone costiere limitrofe: 2.917.690,00 euro

A Valderice l’adeguamento dell’impianto di depurazione in contrada Anna Maria e completamento della rete fognaria: 3.430.577,66 euro.

A Mazara: ristrutturazione collettore acque nere da Mazara centro al depuratore di Bocca Arena: 16.850.000,00. In più è previsto il potenziamento dell’impianto di depurazione Bocca Arena: 13.500.000,00 euro.

Scuole - Diversi anche gli interventi nelle scuole con fondi che vanno al Libero Consorzio comunale di Trapani. Sono previsti lavori di adeguamento della palestra dell’Itc D’Aguirre di Salemi: 1.343.000 euro. Lavori di adeguamento della palestra anche dell’Industriale di Trapani: 1.150.000 euro

Lavori urgenti di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico “D’Aguirre” di Salemi: 2.450.000 euro.

Beni Culturali - 1,4 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e il recupero dei vani interni del Castello Arabo Normanno di Castellammare del Golfo.

Manutenzione straordinaria del porticciolo e sistemazione aree esterne tonnara florio Favignana: 1.500.000,00 euro.

Tra gli interventi anche la manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale di palazzo Fontana sede della Soprintendenza di Trapani: 1.250.000 euro. Interventi anche nel Parco Archeologico di Selinunte: anastilosi parziale colonne sud del Tempio "G", 4 milioni di euro.

Aeroporto Trapani Birgi - Fondi anche per l’Airgest e per l’aeroporto Vincenzo Florio. Dal Fondo sviluppo e coesione arrivano 2,7 milioni di euro per l’ammodernamento e riqualificazione area partenze e controllo varchi al primo piano dello scalo civile. Altri 900 mila euro per l’ammodernamento e riqualificazione area partenze extra Schengen al primo piano. Sempre per l’ammodernamento e riqualificazione area arrivi extra Schengen al piano terra arrivano 1.150.000 euro. 3 milioni di euro per l’adeguamento sismico e la ristrutturazione della caserma dei Vigili del Fuoco. E 402 mila euro per un impianto 400 hz stand

Strade - Nella lista dei fondi Fsc previsti per la provincia di Trapani ci sono alcuni interventi nelle strade provinciali. 4,7 milioni di euro per la Sp 30 Santa Ninfa- Castelvetrano.

Lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale sp16 –tratto tra via ex Asi e s.s. 187: 2.180.000,00.

Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali s.p. 59 del Belice destro: 813.137,44 euro.