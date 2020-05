"Senza lavoro e senza cassa integrazione, a 31 anni e con 3 figli .."

02/05/2020 15:18:00

Gentile redazione di Tp24,

sono un giovane di Trapani di 31 anni padre di 3 figli. Sono fermo con il lavoro dal 9 di marzo 2020, come disposizione del decreto. Ho fatto richiesta di cassa integrazione, mai arrivata.

Noi non sappiamo come pagare, affitto, luce, che già riguardano 2 mensilità e ancora tutt'oggi non abbiamo percepito nemmeno un euro della cassa integrazione.

Il mio appello lo voglio fare al presidente della Regione Nello Musumeci, per sollecitare il prima possibile lo svolgimento di tutto ciò,e non solo erogare la cassa integrazione di marzo, ma spero visto che è finito anche aprile fare anche questa, perche non è più comprensibile, l'attesa. Adesso attendo rigorose e decise risposte dal nostro presidente della regione.

Distinti saluti,

Sergio