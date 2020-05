Coronavirus in Sicilia. Solo due nuovi positivi, tanti guariti e nessun decesso. I dati di oggi

24/05/2020 17:56:00

Solo due nuovi positivi, oltre 60 guariti e zero morti. Sono i dati di oggi, domenica 24 maggio, del Coronavirus in Sicilia.

La curva dei nuovi positivi è vicina allo zero, sull'Isola, quota toccata già ieri. Il dato dei nuovi contagiati deve essere sempre confrontato con il numero di tamponi. Oggi sono 1336, la metà rispetto a ieri, quando si sono registrati zero casi. E' comunque più che positivo il rapporto di un contagiato ogni 660 tamponi effettuati.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 133.249 (+1.336 rispetto a ieri), su 117.242 persone: di queste sono risultate positive 3.423 (+2), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.453 (-59), 1.701 sono guarite (+61) e 269 decedute (0).

Degli attuali 1.453 positivi, 100 pazienti (-4) sono ricoverati - di cui 9 in terapia intensiva (0) - mentre 1.353 (-55) sono in isolamento domiciliare.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 38 (0 ricoverati, 102 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 20 (4, 141, 11);

Catania, 628 (31, 342, 98);

Enna, 67 (5, 325, 29);

Messina, 286 (30, 221, 56);

Palermo, 341 (26, 199, 34);

Ragusa, 28 (0, 62, 7);

Siracusa, 31 (4, 189, 28);

Trapani, 14 (0, 120, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.