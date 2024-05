La psoriasi in Sicilia colpisce 150mila persone. Nuove cure a Catania

15/05/2024 07:00:00

La psoriasi, patologia infiammatoria della pelle che colpisce circa il 2-3% della popolazione italiana, in Sicilia conta ben 150mila persone affette. Per far fronte a questa diffusa malattia, il Policlinico di Catania si erge come centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura, offrendo ai pazienti un approccio personalizzato e terapie all'avanguardia.

"La psoriasi non è solo una malattia della pelle, ma una patologia complessa che richiede un approccio olistico e personalizzato", afferma la dottoressa Maria Letizia Musumeci, dermatologa del Policlinico di Catania. "Presso il nostro centro, un team di dermatologi esperti lavora a stretto contatto con i pazienti per comprendere le caratteristiche individuali della malattia e definire il percorso terapeutico più efficace".

Il Policlinico di Catania vanta un'ampia gamma di strumenti diagnostici innovativi, tra cui biopsie cutanee, esami genetici e analisi del sangue, per una valutazione completa della psoriasi. Sulla base della diagnosi, vengono proposte terapie personalizzate che includono: Terapie topiche: creme, unguenti e gel da applicare sulla pelle colpita.

Fototerapia: esposizione a raggi ultravioletti A o B per ridurre l'infiammazione e la crescita delle cellule cutanee.

Farmaci sistemici: farmaci da assumere per via orale o iniettiva per contrastare l'infiammazione e il sistema immunitario iperattivo.

Terapie biologiche: farmaci biologici che agiscono su specifici bersagli molecolari coinvolti nella psoriasi.

L'approccio del Policlinico di Catania non si limita alla cura della psoriasi in sé, ma si estende al benessere generale del paziente. "Oltre a ridurre i sintomi della malattia, puntiamo a migliorare la qualità della vita dei pazienti", spiega la dottoressa Musumeci. "Supporto psicologico, educazione terapeutica e consigli per uno stile di vita sano sono parte integrante del nostro percorso di cura". Il centro di psoriasi del Policlinico di Catania rappresenta un punto di riferimento importante per i pazienti siciliani affetti da questa malattia.