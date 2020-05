Coronavirus in Sicilia, nessun nuovo contagio. Panifici e tabacchi aperti la domenica

24/05/2020 06:00:00

Mentre il governo regionale deve ancora decidere se autorizzare o meno le aperture domenicali dei negozi arriva il via libera per panifici, tabacchi, e attività commerciali in luoghi di culto e turistici.

Panifici, tabacchi e parchi acquatici possono aprire anche la domenica in Sicilia.

Lo stabilisce una nuova circolare firmata dal direttore generale della protezione civile siciliana che introduce la possibilità per alcune attività commerciali di aprire nei giorni festivi.

In particolare si legge nell’ordinanza che “le pasticcerie, i panifici e i mercati del contadino che, pertanto, potranno scegliere se osservare o meno l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi, e ciò tenuto conto della omogeneità contenutistica delle attività svolte con quelle espressamente autorizzate dall’ordinanza, e i tabacchi, per le particolari finalità svolte da detti esercizi nelle giornate domenicali e festive”.

Non solo. La circolare stabilisce anche che nei luoghi turistici e di culto i sindaci possono permettere l’apertura di attività commerciali anche nei festivi, sempre rispettando il distanziamento tra le persone e tutte le misure di prevenzione del contagio, “con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere l’obbligo di chiusura”.

La domenica e i festivi possono aprire anche scuole di danza, parchi avventura e parchi acquatici.

Nei prossimi giorni invece ci sarà un incontro con le associazioni di categoria per studiare la possibilità di permettere l’apertura dei negozi anche nei festivi e la domenica.

Mascherina, quando usarla

La Protezione civile nella circolare chiarisce anche quando utilizzare la mascherina in Sicilia.

In pratica, non c'è obbligo di indossarla sempre (come invece aveva previsto con un'ordinanza autoritaria il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo), ma solo nei luoghi affollati o al chiuso.

Bisogna comunque averla sempre con se.

Ecco cosa scrive la Protezione Civile regionale:

La mascherina è un dispositivo di protezione individuale e il suo uso è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all’aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo. Pertanto, l’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, così come si legge anche all’articolo 3 del Dpcm del 17 maggio 2020 - “non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc.. Pertanto è obbligatorio averla immediatamente disponibile e indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatorio. Inoltre, l’ordinanza n.21 all’articolo 23 prevede che la pratica dell’attività motoria deve essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza l’uso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine in caso di sussistenza delle circostanze sopra riportate Infine, si ricorda che l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.



Nessun nuovo contagiato in Sicilia

Per la prima volta, dall'inizio dell'epidemia, in Sicilia non ci sono nuovi contagiati.

Su quasi 2500 tamponi nessuno è risultato positivo, mentre ci sono sei persone guarite.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 131.913 (+2.482), su 116.517 persone: di queste sono risultate positive 3.421 (0), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.512 (-7), 1.640 sono guarite (+6) e 269 decedute (+1).

Degli attuali 1.512 positivi, 104 pazienti (-9) sono ricoverati - di cui 9 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.408 (+2) sono in isolamento domiciliare.



La situazione in provincia di Trapani

Tutto fermo sul fronte del Coronavirus in provincia di Trapani. Resta solo una persona ancora positiva al Covid19. Si tratta di un uomo di Castelvetrano, e raccontiamo la sua storia in questo articolo.

Per il resto da settimane non ci sono nuovi contagiati. Il conto in provincia di Trapani, come confermano i dati di oggi dell'Asp, si è fermato a 125 persone contagiate, delle quali 119 guarite e 5 decedute.

Il totale dei tamponi effettuati è di 8.483. Mentre i test sierologici su personale sanitario sono 5.003.