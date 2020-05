Riaprono i musei siciliani, il video dell'Associazione Guide Turistiche di Trapani 

31/05/2020 17:29:00

Da ieri sono aperti i musei e siti archeologici siciliani, con ingresso gratuito fino al 7 giugno.

Occasione buona per alcune guide turistiche di AGT "Associazione Guide Turistiche di Trapani e della Sicilia Occidentale", storica associazione che dal 1997 opera nel territorio della Sicilia occidentale, di ritrovarsi all'interno del Parco Archeologico di Selinunte. E per far sentire la loro presenza nel territorio, le guide hanno realizzato un breve video rivolto ai futuri visitatori.

L'Associazione invita gli interessati a contattare la stessa per eventuali informazioni e prenotazioni.