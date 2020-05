31/05/2020 09:05:00

Eletti i segretari del Pd di Mazara del Vallo e San Vito Lo Capo.

A Mazara la fase congressuale del PD a Mazara che ha portato all’elezione di Giuseppe Palermo, già Consigliere Comunale che avrà l’arduo compito di coordinare il nuovo Circolo di Mazara del Vallo verso un rinnovamento politico e sociale, incentrato sulle esigenze della comunità.



“L’azione di questo Circolo – commenta il Segretario - verrà basata sulla capacità di ascolto della collettività; in tal modo, vogliamo tutelare e sostenere nuovi percorsi di risanamento del nostro sistema sociale. Con il supporto dell’operatività di una Segreteria “giovanile”, vogliamo lanciare un messaggio di speranza e di garanzia per concretizzare le attività sul nostro territorio, attenzionando le istanze della nostra comunità”.



“Nel Partito democratico – continua il Segretario - confluiscono grandi tradizioni; tra queste, quel profondo processo unitario che fu alla base della lotta al fascismo e della guerra di liberazione. Oggi, ancora più di ieri, vi è l’esigenza di unità e condivisione d’intenti, considerata la “fragilità” della fase storica in cui ci troviamo, affinchè nessuno resti indietro. Questo è il nostro impegno e faremo di tutto per realizzarlo, con serietà e responsabilità”.

A San Vito Lo Capo Leonardo Sieli è stato confermato come segretario del circolo del Partito Democratico. Sieli ha illustrato agli intervenuti al congresso, gli argomenti delle prossime azioni politiche del gruppo, che vanno dalla lotta ambientale per la salvaguardia del territorio ad azioni concrete sul tema dei cambiamenti climatici fino ai temi del sociale e del lavoro, stabilendo una collaborazione con le associazioni, movimenti e comitati civici locali. Il gruppo dei democratici sanvitesi, ha ritenuto di far proseguire nel lavoro di segreteria del circolo il giovane Sieli eleggendolo all'unanimità.