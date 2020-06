"Lasciare un'imponta", domani in streaming lo spettacolo per ricordare Serena Sciuto

31/05/2020 22:00:00

“Lasciare un’impronta”: questo il titolo dello spettacolo che lunedì 1 giugno, alle ore 21, ricorderà Serena Sciuto, originaria di Santa Ninfa, scomparsa un anno fa. A causa delle restrizioni legate alla pandemia lo spettacolo si svolgerà in streaming (link Facebook) e sarà una serata all’insegna della musica, della poesia, del teatro.

“Quel che più conta, è lasciare un'impronta”, così canti in “Buonasera signori”. In questo anno che abbiamo vissuto senza di te abbiamo avuto modo di verificare quante e quanto profonde sono le impronte che hai lasciato in tutti coloro che ti hanno conosciuto. E non solo. Un anno dopo vogliamo ricordarti come avrebbe fatto piacere a te: una serata di musica, poesia, teatro. Con i tuoi amici, le persone che hanno lavorato con te, che ti hanno conosciuta. E anche con qualcuna che non ti ha conosciuta personalmente ma con cui sei comunque riuscita a entrare in sintonia. La situazione creata dal coronavirus ci impedisce di essere fisicamente tutti insieme, ma non abbiamo voluto rinunciare a “ritrovarci”, così scrivono su facebook gli organizzatori dell'evento dedicato a Serena Sciuto.

Lo spettacolo sarà in scena lunedì 1 giugno 2020, alle ore 21, anche su Youtube a questo link

Partecipano: Maurizio Indelicato, Luana Rondinelli, Nino Leone, Biagio Accardo, Riccardo Russo, Federica Lamberti, Silvia Dolores, Dario Vallone, Francesca Impallari, Martina Pagliarello, la SPA Music, Aldo Bertolino, Claudia Labidi, Serena Giordano, Marco Cefalo, Francesco Di Giovanni, Livio Gancitano, Vito Vultaggio, Laura Li Vigni, Gaspare Federico, Sandra Matanza, Leonardo Ragaglia, Francesco Emanuele, Peppe Di Mauro, i Moora Vashy, Piero Indelicato, Enza Ippolito, Valerio Rizzo, Ermelinda Palmeri, Marilena Monti, Fabiana Cusumano, Francesca Incudine, Mariangela Madonia, Francesca Puddu, Vitamaria Martino, Stefania Secci Rosa, Fabio Pannetto.



Il progetto è realizzato con la collaborazione di Ezio Martorana, grafica: Angela Bardelli e le foto di Serena Sciuto sono di Gaspare Pompei.