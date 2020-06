Trapani, Andrea Rallo è il nuovo segretario del Partito Democratico

01/06/2020 16:22:00

“Bisogna ripartire, facendo affiorare i valori di sobrietà, correttezza e trapanesità”. Ha già le idee chiare il neo segretario del Pd di Trapani, Andrea Rallo. E’ stato scelto lui alla guida del Partito democratico: “Ringrazio tutti e non nego di essere emozionato”. Figlio d’arte, il padre fu segretario della Dc a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, Rallo pone un obiettivo: “lavorare per la collettività e dare una immagine positivo del nostro territorio”.

L’avvocato Giovannella Maria Licari, invece, è stata nominata segretaria del circolo del Pd di Petrosino.

“Un ruolo – dice - che assumo con la consapevolezza del momento difficile che stiamo attraversando, e della necessità di valorizzare ed aiutare questa comunità nella sua ripresa. Il nostro territorio vive di prodotti che la nostra terra ci offre con il sapiente lavoro dei nostri lavoratori, di una attività commerciale con molte potenzialità e di una timida ma virtuosa attività turistica, tutte queste attività hanno subito una battuta d’arresto per via dell’emergenza sanitaria, è mio dovere civico, visto il ruolo affidatomi, di lavorare con il mio consiglio direttivo per promuovere iniziative per la ripresa, lo sviluppo e la difesa del territorio”.