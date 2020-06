Sicilia, al via la settimana nazionale della Sclerosi Multipla 

01/06/2020 15:00:00

Sabato si è celebrata la Giornata mondiale della Sclerosi multipla, il WorldMsDay, promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism) con la Federazione Internazionale Sclerosi Multipla (Msif). Oggi parte invece la campagna di sensibilizzazione e la settimana nazionale della Sclerosi Multipla che durerà fino al 7 giugno prossimo.

La sclerosi multipla è una malattia neuroinfiammatoria cronica che colpisce il sistema nervoso centrale. Ne sono affetti 2,5 milioni persone nel mondo, 700mila in Europa e 126mila solo in Italia. Si verifica tra i 20 e i 40 anni in maggioranza sono le donne le persone affette con un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini. La malattia è caratterizzata - come riporta insanitas.it - da una reazione anomala delle difese immunitarie che attaccano alcuni componenti del sistema nervoso centrale scambiandoli per agenti estranei e rientra, pertanto, tra le patologie autoimmuni. Grazie ai trattamenti ed ai progressi della ricerca le persone con sclerosi multipla oggi possono mantenere una buona qualità di vita.

In Sicilia ci sono 10.080 persone che ne soffrono ed una delle Regioni all'avanguardia. “Siamo particolarmente avanti sul fronte istituzionale – le parole di Angelo La Via, responsabile operativo e consigliere nazionale AISM – già nel 2014 siamo stati i primi in Italia ad istituire il (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale), che è in corso di miglioramento attraverso i tavoli tecnici aperti in assessorato. Inoltre, grazie all’impegno dell’assessore Razza, nel 2019 è stato istituito il registro sulla sclerosi multipla e un Osservatorio con l’obiettivo di rendere permanente l’attività di monitoraggio su tutta la Regione".

La Giornata mondiale dedicata alla malattia, che ieri ha coinvolto più di 70 Paesi del mondo, per questa edizione è stata identificata con lo slogan “I connect, we connect”, in considerazione dell’importanza delle connessioni in questo momento di emergenza Covid. “Aism, con l’obiettivo di sfidare tutte le barriere che portano le persone con sclerosi multipla a isolarsi, o a sentirsi escluse socialmente. Tra le priorità future, l’anteprima del Barometro 2020 pone l’attenzione sul dossier dedicato a Covid-19 e sclerosi.