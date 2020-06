Birgi, presentati i voli Albastar. Ombra: "La Regione vuole lo sviluppo, il Governo disincentiva"  

04/06/2020 15:32:00

Presentati questa mattina in conferenza stampa, presso l'aeroporto di Birgi, le nuove rotte della compagnia aerea Albastar che partiranno dal 10 luglio verso Cuneo Levaldigi e per Milano Malpensa.

I biglietti sono già in vendita dal 14 maggio sul sito www.albastar.es. La tariffa parte da 50,00 euro per i voli da Cuneo e 59,00 euro per i voli da Milano Malpensa, con tasse e bagagli di cabina e stiva inclusi. Albastar è una compagnia aerea privata spagnola, con organizzazione in Italia, il vettore è stato fondato dal 2009 da imprenditori siciliani. I voli da e per Trapani, partiranno il venerdì ed il lunedì, nella fascia pomeridiana, e saranno operati con la flotta di Boeing 737-800 configurati a 189 posti in classe unica.

Nel corso della conferenza, il presidente di Airgest Salvatore Ombra ha fatto il punto della situazione, soffermandosi sul fatto che i comuni non sono ancora uniti nel promuovere tutti assieme le bellezze del territorio trapanese. Altro aspetto, sul quale si è soffermato Ombra lo ha spiegato così: "da un lato la Regione Siciliana sta cercando di sviluppare lo scalo trapanese, con la ricapitalizzazione e i fondi, 9 milioni e 400 mila euro messi a disposizione per lo sviluppo di nuove rotte, dall'altro le decisioni del governo nazionale mirano a tutelare la compagnia di bandiera Alitalia a danno delle compagnie low cost che sono disincentivate nel continuare a volare da questo aeroporto e dagli altri scali italiani in genere".

All'incontro, che si è volto in collegamento virtuale tra Trapani, Milano, Londra e Catania, per Airgest, oltre al presidente Ombra e il direttore generale Michele Bufo, ha visto la partecipazion, per Albastar da Milano Giancarlo Celani, chief commercial officer & deputy C.E.O di Albastar, da Catania, il presidente, Daniela Caruso, e l’accountable manager, comandante Gaetano Cannone, da Londra l’amministratore delegato Michael Harrington.