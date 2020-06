04/06/2020 11:35:00

Anche oggi niente mercatino del giovedì a Trapani, ma già a partire dalla prossima settimana le bancarelle torneranno al loro posto e cioè nella zona del Palazzetto dello Sport. Il tempo che venga costituita una associazione temporanea d’impresa, composta da un gruppo di ambulanti, che dovrà provvedere alle gestione del protocollo anti-Covid.

Il Comune, infatti, non ha personale a sufficienza da impiegare nell’area del mercatino per far rispettare le norme varate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Saranno, pertanto, gli stessi ambulanti a gestire il mercato, regolamentando gli ingressi e adottando tutte le misure per scongiurare il verificarsi di assembramenti, come avviene, in pratica, al mercato del contadino