La Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani cerca due project manager

04/06/2020 02:25:00

La Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani cerca due persone per ampliare il proprio team nell’area fundraising e sviluppo. Cerchiamo dei compagni di strada che condividano la nostra mission e la nostra passione.

Cerchiamo due persone curiose, dinamiche, capaci di innovare con creatività e concretezza. Di esplorare strade non ancora battute. Due persone capaci di individuare le tempistiche e/o di rispettare le scadenze, di non fermarsi di fronte agli ostacoli, ma di trovare soluzioni per risolvere i problemi. Due persone attente ai dettagli e capaci al tempo stesso di vedere il quadro complessivo.

Project Manager, area fundraising

La persona selezionata avrà il compito di contribuire a ideare, pianificare, supportare e implementare, assieme agli altri componenti dell’organizzazione, le attività e le iniziative nell’area della progettazione sociale e raccolta fondi. Si occuperà della scrittura, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati da donatori istituzionali italiani ed internazionali.

Scarica la job description.

Project Manager, area food

La persona selezionata avrà il compito di coordinare e sviluppare le attività di un progetto che ha l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze attraverso il cibo e di avviare lo start-up di una impresa sociale.

Scarica la job description.

Per candidarsi è necessario inviare il CV (max 3 pagine) con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e successivo Regolamento Europeo GDPR 2018 con le modalità indicate nelle singole job description entro il 15 giugno 2020 (qui i contatti).