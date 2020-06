Trasporto aereo, le compagnie iniziano una battaglia al ribasso del costo dei biglietti

05/06/2020 08:00:00

Una vera e propria guerra a suon di prezzi ribassati si sta scatenando in queste ore tra le compagnie aeree. Dopo la ripartenza dei voli, in Italia ed in Europa, diverse compagnie si stanno lanciando nuovamente sul mercato con importantissimi sconti sui prezzi dei biglietti.

A dare questa notizia è la Iata, l’associazione internazionale dei vettori che, nel corso di una conferenza stampa con diversi giornalisti, ha raccontato che i biglietti per i voli domestici dovrebbero arrivare a costare anche il 25% in meno rispetto al costo pre Covid. In prima fila per questa battaglia ci sono le compagnie low cost Ryanair e Wizz Air che già diverse settimane fa avevano annunciato di essere pronte a spaccare il mercato con le nuove tariffe al ribasso.

A spiegare il perché di una decisione sorprendente e senza dubbio favorevole per i passeggeri ci ha pensato Brian Pearce, capo economista dell’associazione Iata: “Gli imprenditori di trasporti, in questo momento, necessitano di incassare al più presto somme di denaro ed, allo stesso tempo, vogliono far sì che i passeggeri possano prendere coraggio e tornare rapidamente a volare anche al costo di svendere i biglietti”. Al momento non è chiaro quali tratte verranno interessate da questa particolare scontistica ma, a sentire i membri della Iata, la situazione potrebbe allargarsi a macchia d’olio e spingere tutte le compagnie ad abbassare i prezzi. In quanti approfitteranno di queste offerte per viaggiare nell’estate del 2020?