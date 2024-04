Ponte sullo Stretto: l'Europa finanzia solo gli studi, il progetto è ancora in fase di valutazione

30/04/2024 15:10:00

L'eurodeputato Ignazio Corrao smaschera il "bluff" del Ponte sullo Stretto di Messina. Contrariamente alle roboanti dichiarazioni del Ministro Salvini, che annunciava l'avvio dei lavori per l'estate, l'Europa smentisce categoricamente l'impegno per la costruzione del ponte.

In una risposta ufficiale all'eurodeputato Corrao e alla collega Rosa D'Amato, l'Ufficio del Coordinatore del Corridoio Sandinavo-Mediterraneo, Pat Cox, chiarisce che l'Europa potrebbe cofinanziare solo una parte degli studi per un eventuale collegamento fisso ferroviario tra Sicilia e Calabria.

L'Europa finanzia solo "l'idea" di un ponte, non la sua realizzazione. La decisione finale sulla costruzione dipenderà dall'esito degli studi preliminari, che potrebbero bocciare definitivamente il progetto.

"La costruzione del Ponte sullo Stretto con fondi comunitari è un grande bluff del Ministro Salvini", denuncia Corrao. "L'Europa conferma che non c'è alcun impegno per la costruzione o l'approvazione di un progetto definitivo. Prima di impegnare somme colossali, chiediamo al Presidente Schifani di prendere atto della realtà e di spiegare ai siciliani come stanno realmente le cose".

Per questo motivo, Corrao e D'Amato hanno depositato un'interrogazione alla Commissione Europea per indagare le implicazioni di un eventuale impegno di risorse per il ponte. Un progetto da 15 miliardi di euro che potrebbe sottrarre fondi ad altri investimenti cruciali per Sicilia e Calabria.

"Il nostro impegno è garantire che le informazioni riguardanti progetti infrastrutturali così rilevanti siano chiare e veritiere", conclude Corrao. "La risposta dell'Europa dimostra che il ponte è ancora solo un'idea, non un progetto concreto. È nostro dovere, come rappresentanti dei cittadini, assicurare fino all'ultimo giorno del nostro mandato impegno e lealtà nei loro confronti".