Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
25/12/2025 12:48:00

Multa da 255 milioni di euro per Ryanair. Ecco perchè

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-12-2025/multa-da-255-milioni-di-euro-per-ryanair-ecco-perche-450.jpg

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha imposto a Ryanair DAC, in solido con la controllante Ryanair Holdings plc, una sanzione di 255.761.692 euro per abuso di posizione dominante, da aprile 2023 ad almeno aprile 2025. Ryanair detiene una posizione dominante nel mercato a monte dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, nazionali ed europei, da/per l’Italia, quale input per le agenzie di viaggio, online (ota) e fisiche.

 

La posizione dominante deriva, oltre che da quote di mercato significative (38-40% dei passeggeri trasportati nell’insieme di rotte da/per l’Italia) e in continua crescita, anche da numerosi altri indicatori. Tutti questi indicatori contribuiscono ad attribuire a Ryanair un significativo potere di mercato e la capacità di agire in misura indipendente da concorrenti e consumatori, anche considerando il significativo distanziamento rispetto alle performance dei principali vettori concorrenti.

 

Al termine di un’articolata istruttoria, l’Autorità ha accertato che Ryanair ha attuato una complessa strategia per bloccare, ostacolare o rendere più difficile e/o economicamente o tecnicamente oneroso l’acquisto dei voli di Ryanair sul sito ryanair.com da parte delle agenzie di viaggio, OTA e fisiche, in combinazione con voli di altri vettori e/o con altri servizi turistici e assicurativi.

 

In particolare, è emerso che Ryanair ha iniziato, a fine 2022, a vagliare una serie di ipotesi di ostacolo alle agenzie di viaggio, che si sono poi concretizzate, a partire da metà aprile 2023, in interventi di intensità via via crescente. In una prima fase, Ryanair ha introdotto procedure di riconoscimento facciale destinate agli utilizzatori dei biglietti acquistati tramite agenzia sul proprio sito. In una seconda fase – a fine 2023, a istruttoria avviata – Ryanair ha bloccato in modo totale o intermittente i tentativi di prenotazione da parte delle agenzie di viaggio sul proprio sito (ad esempio, tramite il blocco dei mezzi di pagamento e la cancellazione massiva degli account legati a prenotazioni effettuate dalle ota).

In una terza fase, a inizio 2024, Ryanair ha imposto accordi di partnership alle ota e, in seguito, di Travel Agent Direct alle agenzie fisiche, con condizioni limitative della possibilità delle agenzie di offrire il volo Ryanair combinato con altri servizi, utilizzando quale strumento di “persuasione” il blocco intermittente delle prenotazioni e un’aggressiva campagna di comunicazione nei confronti delle ota che non sottoscrivevano questi accordi (“ota pirata”). Ad aprile 2025, Ryanair – rendendo disponibile alle OTA la soluzione completa whitelabel iFrame – ha fornito l’integrazione delle applicazioni informatiche (c.d. API) che, ove ben implementate, permettono di ripristinare corrette condizioni di concorrenza nel mercato a valle dei servizi turistici.

Pertanto l’Autorità ha concluso che le condotte descritte, almeno fino all’integrazione delle API Ryanair, sono idonee e sono state concretamente in grado di ostacolare le vendite delle agenzie, incidendo anche sull’acquisizione del traffico Internet da parte delle OTA. Le condotte accertate, in definitiva, hanno pregiudicato la possibilità delle agenzie di acquistare voli Ryanair per combinarli con i voli di altri vettori e/o servizi turistici aggiuntivi, riducendo la concorrenza, diretta e indiretta, esercitata dalle agenzie stesse e, di conseguenza, la qualità e quantità di servizi turistici offerti ai consumatori.



Trasporti | 2025-12-22 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/-250.jpg

Erice, funivia: Fauci all'attacco

Si dovrà aspettare aprile 2026 per arrivare a una decisione giudiziaria definitiva sulla vicenda che riguarda Germano Fauci, ex direttore generale della società che gestisce la Funivia di Erice. Nel frattempo, però, il...

Trasporti | 2025-12-25 12:48:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-12-2025/multa-da-255-milioni-di-euro-per-ryanair-ecco-perche-250.jpg

Multa da 255 milioni di euro per Ryanair. Ecco perchè

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha imposto a Ryanair DAC, in solido con la controllante Ryanair Holdings plc, una sanzione di 255.761.692 euro per abuso di posizione dominante, da aprile 2023 ad almeno aprile 2025....







Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766397266-0-pulire-le-diverse-superfici-di-un-bagno-trucchi-e-segreti-per-farle-brillare.jpg

Pulire le diverse superfici di un bagno: trucchi e segreti per farle...

Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766487744-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.png

Rinviata al 28 dicembre la NOTTE BIANCA T-ROC a Mazara del Vallo

Native | 23/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766396896-0-come-cambia-il-beauty-look-tra-lavoro-tempo-libero-e-serate-speciali.jpg

Come cambia il beauty look tra lavoro, tempo libero e serate speciali