Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
12/02/2026 00:00:00

Ponte sullo Stretto, Ciucci: “Entro l’estate via alla fase realizzativa”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/1770840866-0-ponte-sullo-stretto-ciucci-entro-l-estate-via-alla-fase-realizzativa.jpg

“Nessun allungamento dei tempi per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina”. Lo assicura all’Ansa l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, spiegando che, secondo la tempistica indicata nella relazione di accompagnamento al Decreto Legge “Commissari”, l’avvio della fase realizzativa è previsto entro l’estate.

Ciucci precisa che i tempi indicati tengono conto “dei previsti controlli di legittimità della Corte dei conti” e respinge le critiche mosse dall’onorevole Angelo Bonelli: “Non c’è alcuna mancanza di rispetto”, sottolinea in una nota.

 

L’amministratore delegato interviene anche sulla questione del project financing, definendo “priva di fondamento” l’affermazione secondo cui il bando iniziale fosse strutturato come project finance. La gara per il Contraente generale, spiega, non prevedeva alcuna forma di finanza di progetto. Il project finance ipotizzato in origine riguardava esclusivamente la Società Stretto di Messina – con il 40% di capitale sottoscritto principalmente dall’azionista Fintecna e il restante 60% da reperire sul mercato – senza coinvolgere il Contraente generale Eurolink.

 

“Non c’è stata alcuna modifica delle condizioni di gara”, ribadisce Ciucci. Quanto all’aumento del corrispettivo per il Contraente generale, fissato in 10,5 miliardi di euro – e non 14,5 miliardi come sostenuto da Bonelli – l’incremento sarebbe dovuto quasi esclusivamente al rialzo dei prezzi che ha interessato tutte le grandi opere infrastrutturali, non solo in Italia.

 

Infine, Ciucci evidenzia che, nel corso delle interlocuzioni con Bruxelles, è stato chiarito che non è in corso alcuna procedura di infrazione. Il confronto con l’Unione europea, conclude, prosegue nell’ambito della “normale e prevista dialettica” tra lo Stato italiano e le istituzioni comunitarie.

 









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...