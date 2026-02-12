Ponte sullo Stretto, Ciucci: “Entro l’estate via alla fase realizzativa”

12/02/2026 00:00:00

“Nessun allungamento dei tempi per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina”. Lo assicura all’Ansa l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, spiegando che, secondo la tempistica indicata nella relazione di accompagnamento al Decreto Legge “Commissari”, l’avvio della fase realizzativa è previsto entro l’estate.

Ciucci precisa che i tempi indicati tengono conto “dei previsti controlli di legittimità della Corte dei conti” e respinge le critiche mosse dall’onorevole Angelo Bonelli: “Non c’è alcuna mancanza di rispetto”, sottolinea in una nota.

L’amministratore delegato interviene anche sulla questione del project financing, definendo “priva di fondamento” l’affermazione secondo cui il bando iniziale fosse strutturato come project finance. La gara per il Contraente generale, spiega, non prevedeva alcuna forma di finanza di progetto. Il project finance ipotizzato in origine riguardava esclusivamente la Società Stretto di Messina – con il 40% di capitale sottoscritto principalmente dall’azionista Fintecna e il restante 60% da reperire sul mercato – senza coinvolgere il Contraente generale Eurolink.

“Non c’è stata alcuna modifica delle condizioni di gara”, ribadisce Ciucci. Quanto all’aumento del corrispettivo per il Contraente generale, fissato in 10,5 miliardi di euro – e non 14,5 miliardi come sostenuto da Bonelli – l’incremento sarebbe dovuto quasi esclusivamente al rialzo dei prezzi che ha interessato tutte le grandi opere infrastrutturali, non solo in Italia.

Infine, Ciucci evidenzia che, nel corso delle interlocuzioni con Bruxelles, è stato chiarito che non è in corso alcuna procedura di infrazione. Il confronto con l’Unione europea, conclude, prosegue nell’ambito della “normale e prevista dialettica” tra lo Stato italiano e le istituzioni comunitarie.



