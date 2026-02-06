Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
06/02/2026 10:40:00

Nuovo stop al Ponte sullo Stretto: niente fondi per il 2026, l'opera slitta ancora

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-02-2026/nuovo-stop-al-ponte-sullo-stretto-niente-fondi-per-il-2026-l-opera-slitta-ancora-450.jpg

Il Ponte sullo Stretto resta al centro dell’agenda del Governo, ma il percorso verso la realizzazione rallenta. Con il nuovo Decreto Infrastrutture, approvato dal Consiglio dei Ministri, l’esecutivo ha deciso di archiviare le scorciatoie procedurali e di riallineare l’intero progetto alle prescrizioni della Corte dei Conti. Una scelta che mette al riparo da nuovi stop giudiziari, ma che comporta uno slittamento ufficiale dell’avvio dei lavori di almeno due anni.

 

Il cambio di passo passa da una nuova “roadmap” fondata su tre direttrici principali: costi, ambiente e rapporto con l’Unione Europea. Al centro c’è la revisione del piano economico-finanziario: la Società Stretto di Messina dovrà aggiornare il quadro dei costi, superando definitivamente l’ipotesi del project financing per puntare su un finanziamento interamente pubblico.

 

Altro nodo cruciale è quello ambientale. Il Governo prevede nuovi studi di impatto e la necessità di una delibera Iropi, che ridefinisca il Ponte come opera di interesse prioritario e irrinunciabile. Un passaggio considerato indispensabile per rafforzare la tenuta giuridica del progetto.

Infine, il confronto con Bruxelles. L’accordo con l’Unione Europea sarà decisivo per validare la sostenibilità complessiva dei trasporti e per chiarire il futuro sistema dei pedaggi, altro tema sensibile che potrebbe incidere sull’equilibrio economico dell’opera.

 

Il rinvio ha già effetti concreti sui conti pubblici. I 780 milioni di euro inizialmente stanziati per il 2026 sono stati spostati su altre voci di spesa. Le risorse torneranno sul Ponte solo più avanti: 320 milioni nel 2032 e 460 milioni nel 2033.

 

Ridimensionato anche il ruolo del Commissario straordinario, che non avrà più la gestione complessiva del progetto, ma sarà chiamato a occuparsi esclusivamente delle opere ferroviarie propedeutiche. Il Ponte, dunque, non si ferma, ma procede con passo più lento e cauto, nel tentativo di evitare nuovi inciampi lungo una strada già segnata da rinvii e polemiche.









Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...

Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...