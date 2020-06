Alcamo, ruba in un appartamento. I carabinieri gli trovano la refurtiva in casa

06/06/2020 12:18:00

Ruba in un appartamento di Alcamo portandosi via la somma di 1050 euro. I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato, L.F., alcamese, di 28 anni, con precedenti di polizia.

I militari dell’Arma sono intervenuti su richiesta di una donna di origine romena, che denunciava di aver subito un furto nella propria abitazione e che i malviventi e avevano portato via tutti i suoi risparmi.

Dopo un sopralluogo, le indagini dei militari hanno consentito di inserire il giovane alcamese tra i possibili autori del furto. E infatti la perquisizione del suo domicilio permetteva di ritrovare parte della refurtiva, pari a circa 900,00 euro, che sono stati immediatamente restituiti alla legittima proprietaria.

Il tempestivo intervento e la professionalità dei militari dell’Arma hanno permesso di identificare, in tempi brevissimi, l’autore del reato e di segnalarlo alla competente Autorità Giudiziaria.