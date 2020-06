06/06/2020 07:00:00

A Trapani riaprono la Biblioteca Fardelliana e Torre Ligny.

Dal 4 giugno è stata riaperta ai visitatori la Torre di Ligny. Gli orari di apertura sono i seguenti: da Lunedì a Sabato Orario antimeridiano: dalle ore 10.00 alle ore 13:00;

L'accesso è consentito fino a max 8 visitatori per volta. I visitatori dovranno essere dotati di mascherina e guanti.

L'operatore alla biglietteria provvederà a rilevare, in forma anonima, la temperatura corporea. Non sarà consentito l'accesso con temperatura corporea superiore a 37,5°.

Occorrerà attendere all’esterno ed entrare nella struttura seguendo le istruzioni/indicazioni degli operatori.

In caso di attesa all’esterno della struttura è necessario comporre una coda con distanziamento di almeno un metro tra le persone.

L’operatore controllerà che i visitatori rispettino le disposizioni sopra elencate e verificherà che gli stessi siano muniti di guanti e mascherina. Qualora ne fossero sprovvisti, non sarò consentito loro l'accesso alla struttura.

Sul bancone d’entrata i visitatori troveranno un dispenser di gel disinfettante e ulteriori cartelli con istruzioni per le misure di prevenzione.

Per evitare il formarsi di lunghe code e il conseguente prolungamento dell'attesa fuori dalla struttura si consiglia ai visitatori di prenotare la visita telefonando al referente, prof. Francesco Torre, al seguente numero telefonico: 3338081462.

Riapre anche la sala di lettura della Biblioteca Fardelliana.

Perdurando lo stato di emergenza per la pandemia di covid-19, in via precauzionale, al fine di evitare il sovraffollamento della sala di lettura, l'accesso alla stessa sarà consentito, in forma contingentata, fino all'esaurimento di n. 16 posti a sedere in maniera tale da mantenere una distanza di almeno 1,5 metri l'uno dall'altro come da protocollo di sicurezza dell'ente.

Per l'ingresso occorre essere muniti di mascherina e guanti. Verrà controllata la temperatura corporea all'ingresso. Non sarà consentito l'accesso con temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si consiglia di prenotarsi mediante una delle seguenti modalità:

telefonando al tel. 0923/21540

inviando email: amministrazione.fardelliana@bibliotecafardelliana.it

Orari di apertura al pubblico:

da lunedi' a venerdi': ore 9,00 - 13,30; ore 15,00-19,30

sabato: ore 9,00-13,00