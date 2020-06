Il Sindaco di Marsala vuole il tampone per tutti quelli che arrivano in città

06/06/2020 19:02:00

Dalla fase tre alla fase meno uno. Dopo la scoperta del terzo caso asintomatico di coronavirus in città, il Sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo chiede il tampone per tutti quelli che arrivano nel territorio comunale dal nord. Un provvedimento non solo impraticabile e non previsto dall'accordo Stato - Regioni, ma che non è stato preso neanche nei momenti più bui del contagio in Italia. Il tampone inoltre si fa al termine della quarantena. E' invece importante scaricare l'app Immuni, per tracciare eventuali positivi.

«Anche questa volta - scrive il primo cittadino - si tratta di un soggetto proveniente dal nord Italia, nello specifico dalla Lombardia, che giunto a Marsala è stato messo in quarantena, al termine della quale sottoposto a tampone, il cui esito è positivo. È una trentenne. Quindi tutti i tre casi sono persone giovani, provenienti dal Nord, asintomatici e sono stati scoperti perché hanno fatto il tampone dopo la quarantena. Come sappiamo, dal 3 giugno tutto ciò non viene più fatto, come stabilito dal governo e dalle regioni. Io complessivamente non sono d’accordo, per cui insieme ad altri sindaci sto insistendo affinchè il governatore Nello Musumeci provveda a far registrare, e sottoporre a tampone, chi arriva in Sicilia».