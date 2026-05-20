Misiliscemi, il consiglio comunale approva Dup e Bilancio di previsione

20/05/2026 11:44:00

Il Consiglio comunale di Misiliscemi ha approvato il Documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione 2026-2028. Si tratta degli strumenti che definiscono la pianificazione economica e finanziaria del Comune per i prossimi anni.

L’approvazione segna un passaggio centrale per l’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Tallarita, che punta a rafforzare la struttura comunale, migliorare i servizi e accelerare sugli investimenti.

Più risorse e nuovi interventi

Nel nuovo DUP sono previste nuove linee di sviluppo per il territorio, con particolare attenzione a infrastrutture, servizi e incremento delle risorse economiche disponibili.

Secondo quanto evidenziato dall’amministrazione, le entrate comunali continuano a crescere grazie a una maggiore capacità impositiva e a una gestione finanziaria definita “equilibrata e responsabile”.

Anche il Collegio dei Revisori dei Conti avrebbe confermato la solidità economico-finanziaria del Comune, indicando Misiliscemi tra gli enti locali più stabili sotto il profilo contabile.

Gli interventi previsti

Con il bilancio approvato il Comune punta ora ad avviare diversi interventi strategici sul territorio. Tra questi: riqualificazione urbana; ristrutturazione dell’asilo nido di Locogrande; messa in sicurezza delle scuole; realizzazione del CCR; ammodernamento delle strade di Guarrato; progettazione del cimitero;

potenziamento del welfare e delle politiche sociali. L’obiettivo dichiarato è quello di rilanciare investimenti e capacità di spesa dopo anni segnati da ritardi amministrativi.

“L’approvazione del DUP e del Bilancio rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del nostro Comune”, ha dichiarato il vicesindaco e assessore al Bilancio Elio Barbera, parlando di uno strumento che consentirà di programmare sviluppo e servizi con maggiore solidità finanziaria.

Per il sindaco Salvatore Tallarita “si tratta di un risultato importante che conferma la serietà e la credibilità amministrativa dell’Ente”, pur sottolineando che resta ancora molto lavoro da fare per costruire “un Comune moderno ed efficiente”.

Adesso il Bilancio consuntivo

L’attività amministrativa proseguirà con la definizione del Bilancio consuntivo 2025, considerato un passaggio decisivo per mantenere il Comune tra gli enti più virtuosi della Sicilia sul piano della gestione finanziaria e della programmazione.



