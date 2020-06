Meteo Trapani. Qualche nuvola e vento forte nel fine settimana. Le previsioni

06/06/2020 06:00:00

Ancora vento forte nel fine settimana in provincia di Trapani. Le temperature non saranno alte, non si prevde la corsa alla spiaggia. Le previsioni indicano tra l'altro mare molto mosso oggi, con venti forti. Ecco le previsioni.

Sabato, 6 giugno: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23.4°C, la minima di 17.7°C, lo zero termico si attesterà a 4048m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.

Domenica, 7 giugno: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29.8°C, la minima di 15.5°C, lo zero termico si attesterà a 4052m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.