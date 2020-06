Sicilia, assolto dall'accusa di abusi sessuali. La vittima è innamorata dell'imputato

07/06/2020 10:00:00

E' stato assolto dall'accusa di abusi sessuali su una minore. Dopo 8 anni di processo, un giovane di ventotto anni di Castell'Umberto, in provincia di Messina, è stato assolto dal Tribunale di Patti.

I fatti risalgono al novembre del 2012. Il giovane era accusato di due episodi di violenza avvenuti a distanza di 4 giorni l'uno dall'altro, quando si trovava appartato in auto con la ragazza.

In dibattimento il racconto della giovane è in contrasto con quanto dichiarato ai carabinieri in fase di acquisizione delle informazioni. La ragazza infatti ha dichiarato che escludeva l'abuso nel primo episodio, perché avvenuto in maniera consensuale.

Ma anche il secondo episodio è apparso inverosimile, visto che sarebbe accaduto a due giorni da un altro incontro chiesto dalla ragazza, e nel quale, per come lei stessa ha dichiarato, c'è stato un rapporto. La ragazza ha dichiarato di essere innamorata dell'imputato.

Insomma, l'assoluzione dell'imputato, più che dai giudici del tribunale, in realtà è arrivata dalla stessa presunta vittima delle violenze. Un caso che deve fare riflettere, specie quando si tratta di accuse così gravi, di come bisogna attendere sempre l'esito finale di un processo, prima di giudicare una persona che rischia di avere la vita rovinata da un'accusa così infamante.

E l'assoluzione di questo giovane umbertino arriva, invece, quasi in contemporanea con l'arresto a Marsala di un papà orco. L'uomo, di 51 anni, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Trapani. Secondo gli investigatori, dal 2012 abusava sessualmente di tre dei suoi quattro figli, tutte minorenni. Sono in corso delle indagini sulla madre dei quattro bambini, una donna di 40 anni. La Procura sta vagliando eventuali responsabilità.