Decreto Rilancio, c’è la proposta per il bonus rottamazione auto da 4mila euro

07/06/2020 15:33:00

Allo studio gli incentivi per la rottamazione. Ad oggi il decreto Rilancio del Governo Conte è il decreto dell’incertezza su molti settori produttivi. Uno fra questi è quello dell’automotive, un settore che nei mesi di lockdown ha subito perdite che sfiorano il 100%.

In parlamento ci si si prepara a valutare una miriade di emendamenti – sono 8mila quelli presentati al decreto – e fra questi ci sono quelli che dovrebbero riattivare gli incentivi per la rottamazione dei veicoli e l’acquisto del nuovo. Le proposte arrivano sia dalla maggioranza che dall’opposizione, segno che dovrebbe essere un percorso facilitato per l’approvazione

L’emendamento che prevede un bonus di 4 mila euro dall’1 luglio al 31 dicembre 2020, a fronte della rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita è stato presentato in maniera congiunta da PD, Leu e Italia Viva.

Nel 2020, duemila euro lo Stato e duemila euro il concessionario – L’emendamento sulla rottamazione presentato dal deputato Pd Gianluca Benamati, stabilisce una condizione bene precisa e cioè la possibilità che ci sia il contributo dello stato di 2 mila euro per l’acquisto di auto Euro 6 con emissioni di CO2 superiori a 61 grammi per chilometro, a patto che il concessionario applichi uno sconto uguale alla misura del contributo statale”. Per l’acquisto di una nuova auto senza rottamazione della vecchia, invece, è previsto che il bonus statale e lo sconto scendano a mille euro ciascuno.

Bonus dimezzato nel 2021 – Per il 2021 il bonus sarà dimezzato. L’incentivo scenderà a 2 mila euro tra contributo statale e sconto del concessionario in caso di rottamazione e a mille euro senza rottamazione. Sarà possibile usufruirne per l’acquisto di auto Euro 6 con emissioni di anidride carbonica tra i 61 e i 95 grammi per chilometro.

Bonus per auto usate ed elettriche - L'emendamento proposto in parlamento prevede un incentivo anche per le auto usate che siano almeno classe Euro 5 purché si rottami un veicolo Euro 0, 1, 2 e 3. Ci acquista questo veicoli sarà esentato dal pagamento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà. L'emendamento inoltre prevede l'aumento dei fondi per i veicoli elettrici è previsto per gli incentivi Infine è incluso un aumento delle disponibilità del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di 200 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni per il 2021.