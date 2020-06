L'ex Provincia: "Entro luglio i pontili dello Stagnone. Pista ciclabile, anche merito nostro"

11/06/2020 10:35:00

Entro luglio si dovrebbero sistemare i pontili dello Stagnone di Marsala. Lo dice il commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Trapani, Raimondo Cerami. In una nota Cerami dice anche che i lavori per la pista ciclabile sul lungomare Stagnone sono merito anche dell'ex Provincia.



“Il finanziamento del progetto della pista ciclabile allo stagnone è stato reso possibile grazie all'intervento del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il finanziamento è stato, infatti, ottenuto grazie all’accordo di collaborazione stipulato tra il Libero Consorzio comunale di Trapani e il Comune di Marsala ,che ha regolato i rapporti fra i due Enti, e ha consentito all’Ente Gestore della Riserva (LCC di Trapani) di presentare la domanda di selezione per il finanziamento del progetto in questione, volto alla valorizzazione e alla fruizione dell’area protetta”, scrive Cerami.



Il commissario dell'ex Provincia ci tiene ricordare che “sin dal suo insediamento, nonostante le difficoltà finanziarie in cui versano gli enti di area vasta, si è occupato della gestione di tutte le Riserve esistenti in provincia, compresa quella dello Stagnone, ricorrendo anche a fondi propri, atteso che la Regione non ha mai trasferito , come avrebbe dovuto, le somme per la gestione delle stesse, se non quelle per il rimborso degli emolumenti del personale assegnato”.



E aggiunge che, “pur in assenza dei Piani di utilizzo da parte del Comune di Marsala, consapevole dell’importanza della Riserva, non solo in termine di salvaguardia e gestione, ma anche in termine di valorizzazione e utilizzazione, ha lavorato sempre in sinergia con la Capitaneria di Porto, assicurando anche la pratica delle attività sportive consentite”.



Sui pontili? Cerami dichiara che “subito dopo che la Regione siciliana ha disposto il finanziamento di € 100.000,00 per la manutenzione dei pontili dello “Stagnone”, ha prontamente incaricato il proprio ufficio tecnico per redigere il progetto che dovrà prevedere la sostituzione dei paletti ed altri interventi per rendere praticabile il maggior numero di strutture non più funzionali entro la prima metà di luglio”.

E a proposito delle divergenze emerse nei mesi scorsi proprio sui pontili tra il Comune di Marsala e l'ex Provincia dice: “alimentare le polemiche non serve certamente alla comunità marsalese, che solo grazie alla collaborazione tra gli Enti pubblici in generale, potrà fruire delle bellezze naturalistiche di cui il territorio è ben dotato”.