Dal ponte Himera alle altre strade incompiute in Sicilia. Ecco quali sono

11/06/2020 02:00:00

Sono tante le strade e le infrastrutture incompiute in Sicilia. Il viadotto Himera, 270 metri di ponte atteso ormai da 5 anni è senza dubbio il simbolo della vergogna in Sicilia e dell’Italia a due velocità, dato che a Genova è stato completato il nuovo Ponte Morandi grazie a delle norme speciali. Adesso la data ultima per il completamento del viadotto lungo la A19 Palermo-Catania, sembrerebbe essere il 31 luglio 2020.

La Regione, ha annunciato la richiesta di danni all'Anas e chiesto al Governo nazionale la nomina di “Commissari straordinari per la realizzazione di interventi prioritari sulla rete stradale, autostradale e ferroviaria siciliana”.

Sono diverse le opere per cui la Regione ha bacchettato l’Anas: eccone alcune:

Strada Statale 121 – Palermo-Agrigento (tratto Bolognetta–Lercara Friddi), dalla rotatoria Bolognetta allo svincolo Manganaro – Costo intervento € 349.511.473,00; Strada Statale 626 e 115 – Lotti 7 e 8 – Completamento della tangenziale di Gela – Costo intervento € 313.000.000,00

Strada Statale 115 – variante Vittoria–Comiso – Costo intervento € 149.000.000,00; Strada Statale 640 “Strada degli Scrittori” – Lavori di ammodernamento ed adeguamento del 2° tratto dal Km 44+000 allo svincolo con la A 19 – Costo intervento € 990.000.000,00;m Ammodernamento del tratto Adrano–Catania – 1° lotto Adrano Paternò – Costo intervento € 185.000.000,00; Collegamento autostradale Ragusa–Catania: Ammodernamento a n.4 corsie della Strada Statale 514 “ di Chiaramonte” e della Strada Statale 194 “Ragusana” dallo svincolo con la Strada Statale 115 allo svincolo Strada Statale 514 – Costo intervento € 815.374.595,00; Trapani–Mazara del Vallo Variante alla SS115 – 1° stralcio funzionale Marsala Sud – Mazara del Vallo – Costo intervento € 134.000.000,00; Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea–Libertinia – Tronco svincolo Regalsemi – innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale -Completamento tratto B: dalla fine della variante di Caltagirone (Km 12+470) ad innesto SS 117 bis (Km 20+220) – Costo intervento € 230.000.000,00; Variante di Nicosia B5 e completamento lavoro di ammodernamento e sistemazione tratto compreso tra Km 38,7 e 42,6 (svincolo SS 120 e svincolo Nicosia Nord – ex intercantieri) – Costo intervento € 120.130.528,92.